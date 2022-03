CdS - Anguissa, lotta contro il tempo per averlo con l'Atalanta: le ultime

Verrà valutato da Spalletti per capire se si potrà contare sul mediano dopo il problema muscolare accusato nei minuti finali della sfida all'Udinese.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giorno decisivo per valutare le condizioni di Frank Anguissa in vista della delicata trasferta che il Napoli giocherà domenica sul campo dell'Atalanta. Il centrocampista, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, verrà valutato da Spalletti per capire se si potrà contare sul mediano dopo il problema muscolare accusato nei minuti finali della sfida all'Udinese.

“Spalletti non ha ancora perso le speranze di poterlo schierare con l’Atalanta. Percentuali? In crescita, diciamo così: nonostante la domenica e il lunedì concessi dal signor Luciano, lui non ha interrotto il ciclo di terapie e oggi alla ripresa sarà valutato sia per capirne i progressi, sia per ipotizzare un eventuale rientro in gruppo” si legge sul quotidiano.