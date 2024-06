Cds annuncia: "Kvaratskhelia resta, rinnovo più vicino! I dettagli"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il rinnovo di contratto per Kvaratskhelia. Il lavoro non è concluso, certo, ma Kvara ha parlato come uno che nel futuro vede il Napoli di Conte: aveva dato la sua disponibilità a sposare il progetto del signor Antonio, nonostante la corte spietata del Psg, un’offerta ricca e una proposta da 110 milioni di euro rifiutata senza appello da De Laurentiis, e poi Manna ha continuato a ricamare con Jugeli.

L’intesa sull’ingaggio e sulla clausola rescissoria in stile Osi non è ancora definitiva, ma la volontà reciproca è raggiungere l’accordo e prolungare fino al 2029 il contratto in scadenza nel 2027. Con aumento di stipendio e reciproca soddisfazione. Anzi collettiva: di Kvara, del club e di Conte. Lo scrive il Corriere dello Sport.