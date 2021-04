CdS - Ansia Zielinski, torna l'incubo di ottobre: stamattina farà tampone decisivo

Ansia per Piotr Zielinski. Rientrato dalla Nazionale, il primo tampone rapido gli ha dato esito positivo, poi ne ha fatto un altro risultato negativo. Stamattina, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli farà un altro tampone molecolare sperando di non dover rivivere l'incubo dello scorso ottobre.

Zielinski era stato in stanza con Skorupski, portiere della Polonia risultato positivo, ma i primi controlli non avevano indotto a preoccupazione e infatti il talento azzurro aveva giocato in Inghilterra.