CdS - Assalto Inter, offerto Sanchez e 15mln per Insigne! La risposta di ADL e l'ipotesi gennaio

L'Inter fa sul serio per Lorenzo Insigne. Assalto dei nerazzurri per il capitano del Napoli: offerti 15 milioni più il cartellino di Sanchez, ma il cileno guadagna sette milioni e dunque non può rientrare nella trattativa. De Laurentiis ne chiede 30 per liberarlo. Per Insigne pronto contratto di sei milioni per quattro anni con concessione dei diritti d'immagine. In caso di mancato accordo, l'Inter ci riproverebbe a gennaio, offrendo sette milioni alla firma ad Insigne più i soliti ventiquattro fino al 2026. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.