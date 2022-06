CdS - Assalto Premier per Fabian! Lo tentano 4 big e ADL fissa prezzo per cederlo subito

Possibile svolta per la definizione del futuro di Fabian Ruiz. L'andaluso, che sogna il ritorno in patria, potrebbe ripartire dalla Premier League

Possibile svolta per la definizione del futuro di Fabian Ruiz. L'andaluso, che sogna il ritorno in patria, potrebbe ripartire dalla Premier League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che sul centrocampista spagnolo ci sono Arsenal, Manchester United, City e Newcastle. Quattro big che lo tentano. Il Napoli continua a chiedere trenta milioni dato che il suo contratto è in scadenza nel 2023. De Laurentiis vuole evitare di perderlo a zero il prossimo anno.