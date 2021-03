CdS - Atletico innamorato pazzo di Fabian: ADL ha già fissato il prezzo (alto) per cederlo

Dal ritiro della sua Nazionale, la Spagna, Fabian Ruiz dice di stare bene a Napoli, non intende andare via, ha "altri due anni di contratto" ma è ovvio che qualcosa attorno all'andaluso cominci a muoversi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ad esempio, fa sapere che l'Atletico Madrid è innamorato pazzo del centrocampista azzurro e De Laurentiis, per cederlo, lo valuta almeno 70 milioni di euro. Questa la cifra per cominciare a parlare del suo addio.