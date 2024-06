CdS - Buongiorno-Spinazzola, Napoli allo sprint finale! Manna a Milano per chiudere

vedi letture

Il ds Manna, da domani, sarà di nuovo a Milano a tessere la tela di Buongiorno e poi quella di Spinazzola: la strategia è definita, chiarissima.

Il Napoli è allo sprint finale per due colpi in entrata: Alessandro Buongiorno per la difesa, Leonardo Spinazzola per rafforzare la batteria di esterni, un ruolo fondamentale per il gioco di Antonio Conte. Il club azzurro sta lavorando per definire prima del ritiro entrambi i colpi e da domani proverà ad accelerare per la chiusura dei due affari. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il Napoli è l’unico club che per Buongiorno ha confezionato un’offerta serissima, super: 35 milioni di euro con i bonus. Il Toro è partito da una richiesta enorme, 40 milioni di base fissa più 5 di bonus, ma le distanze sono ormai ridotte, ci si incontrerà a metà strada. Conte ha anche parlato con Buongiorno, sa che lui gradisce così come ha gradito il pressing forsennato: a Torino attendevano rilanci dalla Premier, il Newcastle, e un po’ d’illustri italiane interessate, ma i passi più concreti e anche fattibili sono stati quelli del Napoli. Il ds Manna, da domani, sarà di nuovo a Milano a tessere la tela di Buongiorno e poi quella di Spinazzola: la strategia è definita, chiarissima".