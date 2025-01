CdS - Capolavoro Conte, dalle macerie alla vetta: Napoli legittima aspirante allo Scudetto

Il Napoli dà una prova di forza enorme al Franchi, andando a vincere in casa della Fiorentina, fin qui una delle più belle rivelazioni di questa stagione. Gli azzurri, grazie a questo successo, volano a +3 sull'Atalanta e +4 sull'Inter, staccandosi in vetta alla classifica. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Il Conte d'inverno. Non chiude il girone d'andata con il titolo di campione d'inverno perché deve attendere i recuperi di Atalanta e Inter (due), ma il Napoli che ieri ha travolto la Fiorentina con una partita da legittima aspirante allo scudetto - soprattutto se dal mercato arriveranno un paio di rinforzi di spessore - ha scritto un capolavoro di 44 punti in 19 giornate.

Il signor Antonio ha ereditato macerie e ha costruito un castello con 14 vittorie, di cui 4 di fila e 7 fuori casa, migliorando anche la media delle prime stagioni di Sarri e Spalletti. Senza gli infortunati Kvara e Politano, e con Spinazzola titolare a sinistra nel tridente dopo dieci partite di briciole, ha sprigionato l'organizzazione e la ferocia che dovrebbe sempre avere una squadra: micidiale in fase offensiva e blindata in quella difensiva con l'undicesimo clean sheet".