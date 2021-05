CdS - Chiesto ufficialmente De Paul! L'Udinese ha già fissato il prezzo

Aurelio De Laurentiis ha chiesto ufficialmente Rodrigo De Paul all'Udinese, giocatore di grande talento che si è messo in mostra al Maradona martedì scorso con l'assist per la rete di Okaka. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'argentino è uno dei principali obiettivi del Napoli per la prossima stagione. La società azzurra ci sta provando, pur sapendo che la concorrenza è tanta. Il costo? Circa 35 milioni di euro.