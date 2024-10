Cds - Conte ha deciso: quattro cambi e tridente totalmente inedito con il Lecce

Quattro cambi dal primo minuto rispetto alla formazione di Empoli e un paio di novità stuzzicanti, annuncia quest'oggi il Corriere dello Sport verso la gara contro il Lecce al Maradona, in uno stadio nuovamente sold-out per spingere la capolista di Antonio Conte. Il tridente sarà completamente inedito e tutto mancino con Ngonge a destra, Lukaku a recitare da centravanti e Neres a sinistra. Per Cyril e David sarà l’esordio in campionato dall’inizio: l’unica da titolari, finora, l’hanno giocata in Coppa Italia contro il Palermo, lasciando entrambi il segno.

Per il resto: Meret si riprende il posto tra i pali dopo le tre giornate di assenza a causa dell’infortunio muscolare rimediato con la Juventus a Torino, così come Olivera si prenderà il posto di Spinazzola a sinistra rispetto alla formazione di Empoli. Linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e, come detto, Olivera; Anguissa e Gilmour a centrocampo (Lobotka è ancora out ed a rischio anche per Milano) e McTominay pronto ad affiancare Lukaku in fase di possesso.