CdS - Daspo per autori striscioni, Repubblica può aprire inchiesta: le conseguenze dello striscione

Si continua a parlare del vergognoso striscione esposto dalla Curva Sud dei tifosi del Verona prima della gara col Napoli. Quali saranno le sanzioni? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non potrà intervenire il giudice della Serie A, Gerardo Mastrandrea, poiché lo striscione firmato dalla Curva Sud scaligera è stato posizionato fuori dallo stadio. E lì può muoversi soltanto la polizia (la Digos sta lavorando per identificare gli autori e punirli con il Daspo, ma la procura della Repubblica potrebbe addirittura aprire un’inchiesta per istigazione a delinquere). Ciò che può fare il calcio, invece, è relativo ai cori razzisti registrati durante la partita dagli ispettori federali".