Cds - Dopo Elmas e Kim, Giuntoli punta i nuovi talenti del Fenerbahce: in due nel mirino

Non si trovano da un’estate altra nuovi Kim e altri Kvaratskhelia, però si può sicuramente provare

Non si trovano da un’estate altra nuovi Kim e altri Kvaratskhelia, però si può provare, scrive il Corriere dello Sport raccontando dei giocatori monitorati dallo scouting azzurro che dopo Elmas e Kim torna a guardare in casa Fenerbahce dove c'è Ferdi Kadioglu: "Ha ventitré anni, una forza esplosiva che rassicura i compagni e preoccupa gli avversari, e gli occhi del Napoli addosso: «Ci hanno cercato, così come il Milan». I padri sono la bocca della verità e Feyzullah Kadioglu ha confermato l’altro ieri ciò che da un po’ si sussurra, tra i vicoli della fiera dei sogni, che non chiude mai: «Ci fa piacere l’interesse di questi club ma la priorità rimane il Fenerbahce».