Cds - Dragusin, bozza d'accordo Napoli-Genoa! Zanoli entra nell'affare a titolo definitivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ed il Genoa proseguono la trattativa per Radu Dragusin e - secondo il Corriere dello Sport - hanno persino pianificato un mezzo accordo che la partita di ieri sera a Bologna ha congelato. Gilardino aspetta Zanoli in prestito, ma le situazioni sono cambiate nell'ambito dei 30mln di valutazione di Dragusin e che il Tottenham potrebbe sborsare senza troppi scrupoli

Zanoli quindi può finire nel 'pacchetto', con una sua valutazione che abbassi il cash, e Gilardino potrebbe ritrovarsi in prestito anche Ostigard che chiede maggiore spazio. La società farà delle valutazioni "ma non ha necessità di vendere e non si farà prendere per il collo da nessuno" ha detto ieri il presidente dei liguri Zangrillo mentre il procuratore di Dragusin è in Italia ed oggi farà da ponte in questa trattativa che va definita.