CdS - E' fatta per Mathias Olivera: sostituirà Ghoulam, cifre e dettagli dell'affare

C'è già l'accordo col Getafe e un patto tra Aurelio De Laurentiis e il presidente Angel Torres. Undici milioni di euro più qualche bonus

Il Napoli ha già preso il sostituto di Faouzi Ghoulam, difensore in scadenza che in estate andrà via. Come riferito dal Corriere dello Sport, il prossimo terzino sinistro azzurro sarà Mathias Olivera. C'è già l'accordo col Getafe e un patto tra Aurelio De Laurentiis e il presidente Angel Torres. Undici milioni di euro più qualche bonus le cifre dell'operazione che è ormai fatta.