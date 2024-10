CdS ed il 4-2-4 di Conte: la chiave del nuovo sistema è McT

Napoli concreto, pratico, svelto, cinico. Napoli che ha saputo rialzarsi in 42 giorni dopo il fondo di una debacle veronese pericolosissima, e che ha saputo trasformarsi passando dal 3-4-2-1 al 4-2-4 delle ultime settimane. Così scrive il Corriere dello Sport in edicola sulla probabile formazione azzurra per la sfida al Como.

"Conte dovrebbe confermare anche oggi il blocco tattico e tecnico esibito contro il Monza domenica scorsa nel tempio del Diego dal primo minuto: Caprile in porta; difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa e Lobotka in mediana; e poker offensivo che da destra a sinistra vedrà Politano, il centravanti Lukaku, il jolly McTominay e Kvara. McT, una chiave del sistema: un moto perpetuo da circa 12,815 chilometri percorsi contro la Juve e 12,353 contro il Monza - nessuno come lui - a sostegno di Rom in fase offensiva e poi sulla linea dei centrocampisti in quella difensiva".