CdS - Fabian, rinnovo congelato: in estate assalto di tre big inglesi, ma lui ha due sogni

Fabian Ruiz torna in Spagna e giovedì col suo Napoli affronterà una delle squadre che in passato lo hanno cercato e che in futuro potrebbe tornare alla carica. Focus sul futuro dello spagnolo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La situazione rinnovo è finita in freezer. Congelata. Tutto fermo e a risentirci per valutare ogni tipo di possibilità. E le eventuali offerte: c’era il Newcastle, a gennaio, ma i tabloid inglesi citano tante e illustri pretendenti di Premier per l’estate: Arsenal, Liverpool, United, City. Un classico. Ma solo un Clasico, probabilmente, lo farebbe veramente felice: Real o Barça sono i suoi obiettivi, inutile negarlo".