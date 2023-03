Cds - Festa scudetto, idea 4 giugno: altre due location oltre Piazza Plebiscito

Il sindaco Manfredi prepara la festa "ufficiale" e annuncia una possibile data: domenica 4 giugno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sindaco Manfredi prepara la festa "ufficiale" e annuncia una possibile data: domenica 4 giugno. Ci sono già stati diversi incontri con Prefettura, Questura e col presidente De Laurentiis per garantire la massima sicurezza in un giorno storico con migliaia di tifosi per strada che andranno guidati e tutelati attraverso un adeguato sistema di ordine pubblico che terrà conto anche del piano traffico. La priorità è la scelta delle location: scontato un super palco a Piazza del Plebiscito con artisti e calciatori, ma ci saranno eventi in altre zone della città, probabilmente sul Lungomare e a Scampia, ma il tutto va ancora definito. Lo scrive il Corriere dello Sport.