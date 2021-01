CdS - Furia Gattuso. Urla, cazzotti al muro e l'accusa: "Non avete gli attributi!"

Un Rino Gattuso furioso quello del dopo Napoli-Spezia secondo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Urla e cazzotti al muro. Parole in libertà, senza freni e senza filtri, innescate dalla rabbia e dalla delusione: sconfitta incredibile e difficilmente spiegabile" scrive il quotidiano, che svela anche una frase pronunciata dal tecnico alla squadra.

"Il concetto base? La mancanza di carattere: 'Non avete gli attributi', tanto per usare un eufemismo, è la frase ripetuta da Gattuso a ripetizione. Come un mantra. A qualcuno, per il nervosismo e il dispiacere, gli occhi sono anche diventati rossi, come quando si trattengono le lacrime, e quasi tutti gli azzurri hanno condiviso il sentimento della mortificazione.