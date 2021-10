Cds - Furto d'auto per Demme e Spalletti: nessuna correlazione, per la Polizia non c'è allarme

Il Corriere dello Sport dedica un box ai due furti degli ultimi giorni ai danni della signora Demme, che non ha più trovato la sua 500 dalle parti del parco Virgiliano, e della Panda di Luciano Spalletti, lasciata occasionalmente fuori dal garage: "La tempistica così ravvicinata tra i due episodi rappresenta semplicemente un caso - si legge - non c’è nessuna correlazione tra i furti, né un allarme da far scattare intorno ai calciatori ed alle loro vite, in passato messe - all’epoca sì - a soqquadro dalla criminalità, con una serie di rapine e l’irruzione in casa di Allan a Pozzuoli che crearono un clima di preoccupazione intorno al Napoli".