Cds - Gattuso via in ogni caso: patto Champions per salutarsi a testa alta

Si può proprio parlare del più classico dei patti Champions per concludere nel migliore dei modi la stagione e l'era Gattuso, scrive il Corriere dello Sport quest'oggi per raccontare del finale di stagione del Napoli: "Consumata la separazione futura tra il tecnico e il club, il gruppo squadra è riuscito a isolarsi da tutto mentre De Laurentiis è tornato a far sentire il proprio supporto partita dopo partita. All'insegna del 'purché funzioni' la strada sembra tracciata", sottolineando le quattro vittorie e un pareggio (col Sassuolo a tempo scaduto) che hanno riportato il Napoli a ridosso della zona Champions che cambierebbe cambierebbe completamente il giudizio sull'intera stagione, ma non il futuro di Gattuso. Per il quotidiano "l'obiettivo è quello di salutarsi a testa alta".