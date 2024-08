Cds - Gilmour si avvicina: affondo con offerta più alta per chiudere

A centrocampo la priorità si chiama Billy Gilmour, 23 anni, play del Brighton. Il Napoli per lui aveva proposto dieci milioni, ma il club inglese chiede uno sforzo superiore. Il rilancio è pronto, il Napoli vuole regalarlo a Conte, si attende l'uscita di uno tra Gaetano e Cajuste per l'affondo decisivo. C'è già l'accordo col giocatore, in scadenza nel 2026, e quando si libererà per lui il posto il club azzurro tornerà alla carica con una nuova proposta per convincere la società inglese e chiudere l'affare. Lo scrive il Corriere dello Sport.