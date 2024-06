Cds - Hermoso, si riapre tutto! L'agente abbassa le pretese e Manna ci riprova

Mario Hermoso, gradualmente, ha abbassato le sue pretese ed ora è seriamente nel mirino del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Hermoso, gradualmente, ha abbassato le sue pretese ed ora è seriamente nel mirino del Napoli. Il difensore è un parametro zero e dunque non ha costi di cartellino ma è accompagnato, secondo prassi consolidate, da bonus alla firma e commissioni agli agenti. Secondo il Corriere dello Sport, però, la certezza è che la distanza è meno ampia di un po’ di giorni fa ed il Napoli non ha fretta dopo aver appena preso Rafa Marin dal Real Madrid e rilanciato per Buongiorno.

Intanto Hermoso ed il suo entourage hanno cominciato ad aprire verso un accordo a metà strada. E' andata così anche con l'Atletico, senza trovare l'intesa. Ingaggio da 2,8mln e puntava ad un ritocco notevole, da 5 milioni, ma la sua ambizione non ha trovato l'ok dei Colchoneros, che per proseguire hanno offerto poco meno dell’ultimo stipendio. La storia col Napoli - si legge - è destinata a entrare presto nel vivo, i contatti sono sempre stati accesi e lo sono ancora, ma questa è la fase dell’attesa.