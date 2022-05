CdS - ADL ha offerto ingaggio dimezzato a Koulibaly: distanza ampia

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa tra il club ed il senegalese in scadenza nel giugno 2023

Offerto a Koulibaly un rinnovo di 5 anni a 3 milioni a stagione: distanza sembra incolmabile. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa tra il club ed il senegalese in scadenza nel giugno 2023: "Il presidente gli ha chiesto di restare e dopo quel colloquio è venuto fuori anche l'argomento-rinnovo: il Napoli, impegnato nella missione di abbattere il monte-ingaggi, gli ha proposto un quinquennale da 3 milioni a stagione, ovvero la metà dello stipendio attuale, ma la distanza non sembra colmabile".

L'ipotesi di restare fino alla scadenza - "E ciò significa che Koulibaly, se non arriverà la famosa offerta di cui sopra o se il club riterrà di non cederlo per la gioia di Spalletti, potrebbe restare a scadenza" sottolinea il quotidiano.