CdS - Il Napoli punta forte su Hlozek: piace la stellina ceca 19enne dello Sparta Praga

Il Napoli segue con estrema attenzione Adam Hlozek. Un gioiellino ceco di 19 anni che ha strappato la copertina con lo Sparta Praga

Il Napoli segue con estrema attenzione Adam Hlozek. Un gioiellino ceco di 19 anni che ha strappato la copertina con lo Sparta Praga, fino a entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che presenta il calciatore tra caratteristiche e cifre: "Hlozek, 19 anni e 10 gol in questa stagione tra il campionato ceco (8), l'Europa League (1) e la Conference (1). Di talento e colpi Adam ne ha in dote, altroché, e non è un caso che il Napoli si sia fatto sentire. Punto forte, la rifinitura: 13 assist in campionato, 15 in totale".