CdS - Il Napoli si prende più tempo per il ricorso: Grassani arricchirà la tesi difensiva con altri elementi

Dopo una serie infinita di polemiche per la partita fantasma con la Juventus, il Napoli oggi torna in campo nel big match con l'Atalanta. Rino Gattuso è concentrato sul campo, mentre la società è ancora impegnata nella battaglia legale per ribaltare la sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli: Aurelio De Laurentiis è intenzionato ad andare fino in fondo, ricorrendo finanche al TAR e al TAS (quarto e quinto grado di giudizio) per cancellare lo 0-3 e il punto di penalizzazione.

ANCORA UN PO' DI TEMPO - Il pool di avvocati capitanato da Mattia Grassani sta lavorando incessantemente alla stesura definitiva del ricorso, di cui la bozza è già pronta da un po'. Si pensava che il Napoli potesse presentarlo oggi, invece i legali stanno limando gli ultimi dettagli, vagliando ogni singolo aspetto e arricchendo di altri elementi utili la versione definitiva. Si andrà dunque all'inizio della prossima settimana, tanto di tempo ce n'è in abbondanza: venti giorni da mercoledì scorso. Il club azzurro sosterrà di aver provato ad ottenere dall'ASL il placer per raggiungere Torino fino alla domenica mattina, allegando agli atti i video dell rifinitura di sabato e altro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.