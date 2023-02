Cds - Il Napoli verso la gloria: gli immortali degli Scudetti presto avranno compagnia!

Gli immortali del primo e del secondo scudetto di questo pass, avranno presto compagnia nel museo della storia azzurra

Gli immortali del primo e del secondo scudetto di questo passo avranno presto compagnia nel museo della storia azzurra, scrive il Corriere dello Sport che racconta che "Osi, Kvara e gli altri stanno cavalcando come Varenne verso la gloria, con il rispetto dovuto nei confronti degli illustrissimi predecessori ma con il piglio scugnizzo che li rende sfrontati al cospetto d'Italia e d'Europa. Un rendimento pazzesco in campionato e in Champions avvalorato da primati di ogni tipo - dalle classifiche ai gol fatti e subiti, passando per il possesso - che ha strabiliato tutti.