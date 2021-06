Cds - Indagini Lille, il Napoli ha onorato le scadenze per Osimhen ed è totalmente estraneo

A Lille cercano i soldi incassati per Victor Osimhen e - annuncia l’Equipe - la magistratura sta indagando per farsi un’idea di quale strada abbia percorso quel flusso di danaro. Secondo il Corriere dello Sport, la faida del Lille ha scoperchiato una situazione che sembra equivoca ma che per Gerardo Lopez, l’ormai ex presidente rientra tra 'normali procedure', anche se la nuova proprietà ha preso i bilanci e li ha girati a chi governa la giustizia

Osimhen è stato acquistato dal Napoli per una cifra prossima ai settanta milioni di euro, poi diventati 49mln perché nell’affare - tecnicamente separato da quello del centravanti - entrarono il portiere Karnezis e tre giovani della Primavera (Liguori, Manzi e Palmieri) valutati complessivamente venti milioni. Il Napoli dovrà riconoscere, in cinque rate e quindi in quattro anni, poco meno di cinquanta milioni di euro: nel corposo contratto ci sono ovviamente le date dei pagamenti e il Napoli ha già onorato le scadenze. Osimhen - si legge - diventa suo malgrado notizia di una vicenda nella quale non ha responsabilità e che non coinvolge neanche il Napoli, asserragliato nel suo silenzio ormai da sei mesi ma comunque capace di far trapelare le propria serenità, per una posizione totalmente estranea.