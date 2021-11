CdS - Insigne punta il Legia: il capitano vuole esserci, oggi giorno decisivo

Lorenzo Insigne, assente a Salerno, punta ad esserci per la gara di giovedì in Europa League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che le sensazioni sono positive e c'è ottimismo per il suo recupero per la sfda di Varsavia. Il quotidiano scrive: "Il lunedì di assoluto riposo - ma per tutti - un premio elargito da Spalletti dopo tante fatiche, ha consentito allo scugnizzo di starsene in casa, di spassarsela con i figli, di allentare la tensione e di domare la scocciatura in pantofole: il test più serio rimane il campo e l’allenamento del di oggi indispensabile per accogliere ulteriori informazioni, stavolta decisive".