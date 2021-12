CdS - Insigne va al Toronto! Alzata l'offerta a 7mln netti: firma a inizio gennaio

Lorenzo Insigne lascia Napoli e va al Toronto. Il capitano si trasferirà in Canada nella prossima stagione, ha raggiunto l'intesa economica con offerta da 7,75 milioni di euro netti all'anno, due in più rispetto a quelli inizialmente proposti. Offerta aumentata e Insigne, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha detto sì. Firmerà nei prossimi giorni ma saluterà a fine stagione, concluderà la stagione con la maglia del Napoli.