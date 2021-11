CdS - Inter, pressing per Insigne: 6mln l'anno e 7mln alla firma, a gennaio la pec?

L'Inter pensa a Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli è tra gli obiettivi dei nerazzurri per la prossima estate. Un'opportunità ghiotta, eventualmente, a zero, per la società nerazzurra. Il capitano azzurro, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. Le parti trattano da mesi ma non c'è ancora accordo. La conferma arriva dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "A gennaio, quando sarà possibile trattare avvisando il Napoli con una semplice pec, si può discutere d’un quadriennale (di sei milioni), con un bonus alla firma di sette e dentro anche i diritti d’immagine". Questa la proposta che ha in mente l'Inter per convincere Insigne ad accettare l'offerta.