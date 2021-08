CdS - Irrompe l'Atalanta di Gasp su Petagna! Il Napoli chiede Lammers: ipotesi scambio

Irrompe l'Atalanta su Andrea Petagna. Lo vuole la Samp, fortemente, ma di recente lo ha chiamato anche Gasperini. E dunque l’Atalanta, la sua ex: non è un caso, a questo punto, che il Napoli abbia chiesto informazioni sull’olandese della Dea, Sam Lammers. La situazione di Petagna, ieri uomo della serata di Marassi, sarà più chiara già oggi dopo un ulteriore confronto con Spalletti: il tecnico, comunque, non vorrebbe privarsi di lui. Lo scrive il Corriere dello Sport.