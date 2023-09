Cds - Juan Jesus torna dopo la sosta: il Napoli pensa a un difensore svincolato

TuttoNapoli.net

Rudi Garcia deve pure lottare con la sfortuna, un palo anche a Bologna dopo la traversa di Braga, e con un'emergenza in difesa che si è ingigantita con il responso degli esami di Juan Jesus: «Distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro». Si riaffaccerà sul campo, per giocare, dopo la sosta: sarà anche per questo che il Napoli st a comunque dando un’occhiata alla lista dei difensori svincolati. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.