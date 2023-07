Cds - Kilman vuole la Champions, è l'inizio di una sfida Napoli-Wolverhampton

Il Napoli insiste per Max Kilman, scrive il Corriere dello Sport raccontando che è un'idea valutata attraverso video e algoritmi

Il Napoli insiste per Max Kilman, scrive il Corriere dello Sport raccontando che è un'idea che s’è adagiata a Castel Volturno, accarezzata settimane fa, valutata attraverso full immersion dinnanzi ai video e radiografata con gli algoritmi in mano:

"Quei 50mln che Kim porterà nelle casse verranno ridistribuiti in parte. A 35 ha fissato la soglia oltre la quale non è il caso di spingersi. Ma questo è semplicemente l’inizio di una «sfida» lunga, che il Wolverhampton vorrebbe evitare e dalla quale si è sottratto con un no iniziale. La differenza, in pounds, sarebbe irrilevante (cinque milioni non cambiano la vita) però poi ci sono ragioni di principio o anche di progetto: il Wolverhampton non ha questa ossessionante necessità di far cassa, venderebbe in presenza di un affare colossale, e comunque, a scanso di equivoci, ha cominciato anche a proporre a Kilman un rinnovo. Il Napoli sta lì, ha discusso con il management del calciatore, sa che c’è il gradimento a tentare un’avventura nuova e stimolante che comprende anche la Champions League, però non basta: ci vuole (ancora) altro o la consapevolezza del Wolverhampton d’essere dinnanzi a un’offerta consistente".