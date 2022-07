CdS - Koulibaly dice no alla Juve e al rinnovo col Napoli: spunta il Chelsea

Questa in sintesi la situazione sul futuro di Kalidou Koulibaly secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport

No alla Juve, ma anche al rinnovo col Napoli. Questa in sintesi la situazione sul futuro di Kalidou Koulibaly secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il triangolo-no: il Napoli non cederebbe Koulibaly alla Juve anche se arrivasse un'offerta pazzesca; Koulibaly, seppur lusingato e con il rispetto dovuto, ha spiegato che nella Juve, la storica rivale sportiva del Napoli, non giocherebbe; Koulibaly non ha intenzione di accettare l'offerta di rinnovo del Napoli nonostante i cinque anni e le cifre attuali.

Tre “ no ” messi in fila così, in pochi giorni, e una considerazione calcistico-grammaticale: uno degli avverbi più usati e semplici della lingua italiana sta incidendo tremendamente sui destini di due delle squadre più importanti del panorama europeo. Facciamo anche tre: perché il Chelsea è lì, sornione, a prepara il piano per portare il capitano a Stamford Bridge con Fali Ramadani, il manager di Kalidou che a Londra è (letteralmente) di casa. E i conti tornano: c'era una volta un triangolo.