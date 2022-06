CdS - Koulibaly ha respinto prima offerta, ADL rilancia: due top club europei ci provano

La prima proposta è stata respinta, ne seguiranno altre: il Napoli proverà in tutti i modi a trattenere Kalidou Koulibaly

La prima proposta è stata respinta, ne seguiranno altre: il Napoli proverà in tutti i modi a trattenere Kalidou Koulibaly. Il Barcellona osserva, il Chelsea pure, ma deciderà De Laurentiis quale sarà nell'immediato il suo futuro. Senza rinnovo, dato che il contratto scadrà nel 2023, la richiesta per lasciarlo partire sarà di 40 milioni, valutazione alta per società che rifletteranno anche sull'idea di aspettare un anno per prenderlo a zero. Lo scrive il Corriere dello Sport.