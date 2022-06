CdS - Koulibaly rifiuta rinnovo e Ramadani non incontra ADL: pressing del Barcellona

Pressing del Barcellona per Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese ha declinato la proposta di rinnovo, il Barcellona è in pressing

Pressing del Barcellona per Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese ha declinato la proposta di rinnovo, il Barcellona è in pressing, per cederlo subito il Napoli chiede 40 milioni di euro. Il suo procuratore non ha ancora incontrato De Laurentiis. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ramadani è stato anche a un passo da De Laurentiis senza però incontrarlo: nel senso che martedì si trovava a Roma per altre questioni di lavoro, ma poi ieri s'è spostato a Milano e a quanto pare oggi lascerà l'Italia. Tutto fermo anche sul fronte rinnovo: il club azzurro ha proposto un quinquennale da 8 milioni lordi a stagioni, a fronte degli oltre 6 netti in busta paga fino al 2023, e Koulibaly ha declinato la proposta".