CdS - Kvara evita una nuova crisi e sistema i chiodi sulla panchina di Mazzarri

Si parla del talento georgiano sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

"L'uomo dei sogni, mentre il Napoli è finito in un incubo, entra nel proprio corpo, si prende il destino tra le mani e disegna un arcobaleno: chi ce l’ha un altro Khvicha Kvaratskhelia, con quel talento che vale tanto oro quanto pesa?". Si parla del talento georgiano sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "E proprio quando sembra sia finita, e non resta altro da fare che perdersi nelle più cupe elucubrazioni per aver buttato via un anno e un Progetto, in uno stadio che ha le mani giunte, il Dio del calcio ispira il genio d’un calciatore speciale - forse, spaziale - che non ha schemi, chissà se ha limiti

Perché se c’è Kvaratskhelia nulla è definitivo, non la sorte di una partita che il Napoli gioca in versione tridimensionale: contro quel puzzle del Verona coraggiosamente ricostruito al mercato, Mazzarri può bearsi per i 20' iniziali (che sono godibili ma oggettivamente limitati), deve interrogarsi per i 50' a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo (in cui c’è poco più di nulla) e gli ultimi 20', utili a risorgere, sistemando i chiodi sulla panchina".