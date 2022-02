CdS - L'Inter resta una spanna sopra, Napoli avvisato: per Spalletti non sarà una passeggiata

L'Inter cade contro il Milan nel derby, ma dimostra di essere ancora la squadra più forte. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui nonostante la sconfitta i nerazzurri portano via comunque consapevolezza da questo k.o., in vista del prossimo scontro diretto con il Napoli, in programma tra meno di una settimana:

"Il derby di San Siro dimostra che l’Inter resta una spanna sopra tutti. È avvisato anche il Napoli, che pure potrebbe rimettere davvero in discussione la lotta per lo scudetto se, sabato al Maradona, bissasse il successo del Milan contro i nerazzurri. Se Pioli, prima di esultare, ha visto i sorci verdi, Spalletti non farà una passeggiata”.