CdS - La rivincita di ADL: lo volevano in mezzo a un'autostrada, ora gode a Napoli e a Bari

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Napoli vola, così come il Bari. E quindi vola la famiglia De Laurentiis, il presidente azzurro Aurelio e quello biancorosso Luigi. Una bella rivincita per ADL dopo tutto quello che ha dovuto sopportare in estate, scrive il Corriere dello Sport: "Aurelio, il babbo, s’è messo persino a studiare e raccontano le leggende che abbia recuperato i testi di Coverciano utilizzati per il Supercorso: deve avere imparato in fretta, potesse farebbe anche la formazione, che ogni tanto butta lì agli allenatori.

[...] Aurelio non è simpaticissimo, non fa persino niente per esserlo, anzi fa l’esatto contrario per lasciare che il popolo gli si rivolti contro, e quest’estate ha dovuto subire insulti, ingiurie, striscioni contro e pure l’istituzione di movimenti social “sovversivi” che non gliele hanno mandate a dire: potendo, l’avrebbero visto in mezzo ad una strada, meglio ancora un’autostrada".