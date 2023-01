Cds - Le ombre di San Siro potevano essere spazzate via solo in due modi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così il successo del Napoli sul campo della Sampdoria

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così il successo del Napoli sul campo della Sampdoria: "Certe paure non si confessano, semmai esistano, e per togliersele da dosso, per liberare l’aria da sospetti e un percepibile senso del “terrore”, è inutile starsene a soffiare contro il vento del chiacchiericcio: il calcio è materia (pure) per gli psicologi - ci potrebbero fare trattati - e le ombre di San Siro, quei novanta minuti insoliti che ancora sembravano stendersi su Marassi, potevano essere spazzati via in due soli modi, i classici".