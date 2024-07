Cds - Lindstrom-Everton, fissate le visite: due big per la sostituzione

Si stanno sbloccando le prime uscite per il Napoli, preludio di nuovi colpi in entrata. Affare fatto per il trasferimento di Jesper Lindstrom all’Everton, già fissate le visite mediche. Operazione complessiva da 25 milioni con la formula del prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto a 22. L’esterno danese è dunque pronto a salutare il Napoli un anno dopo il suo arrivo.

Per la sua sostituzione la società pensa da tempo all’esterno brasiliano David Neres del Benfica, un giocatore di strappi, finte e dribbling capace di imporsi in Europa negli ultimi anni. Si valutano anche le condizioni di Mimmo Berardi del Sassuolo, ora infortunato. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.