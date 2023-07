CdS - Lotta a due per il post Kim: dopo le Normand spunta Kilman, i costi delle operazioni

Con Kim Min-jae promesso sposo al Bayern Monaco, il Napoli è alla ricerca di un sostituto di livello e guarda soprattutto all'estero.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, sono due i preferiti: Robin Le Normand, classe '96 della Real Sociedad, e Max Kilman, difensore italo-ucraino, un anno in meno rispetto allo spagnolo, che gioca nel Wolverhampton. E i costi delle operazioni potrebbero essere simile, si legge sul quotidiano:

"Non c’è un favorito, partono alla pari, perché entrambi hanno un elevatissimo potere seduttivo: Le Normand, un francese naturalizzato spagnolo, ha aggiunto al proprio curriculum vitae il debutto con le Furie Rosse, il premio dopo un quadriennio esplosivo con la Real Sociedad; Kilman, di suo, ha scoperto che oltre alla esuberanza fisica ha una leadership naturale, sufficiente a sbalordire il Napoli che ha cominciato a crederci, perché certe sensazioni dell’anima vanno sostenute tangibilmente ed evitando ansia.

Le Normand ha una clausola rescissoria, ormai fanno tutti così, che pare meno «impegnativa» di quanto s’è sospettato: con quaranta milioni e la classica pec, la trattativa è conclusa. Ma pure in presenza di ostacoli del genere c’è la possibilità – o la volontà – di trattare e il Napoli proverà a chiedere ai baschi uno sconto. Kilman ha una quotazione che non lascia indifferenti, trentacinque milioni di euro rappresentano una somma ragguardevole pure in un’epoca calcistica caratterizzata dalle tentazioni che arrivano dall’Arabia, e però se ne può discutere".