CdS - Lozano incavolato, ma caso risolto: Spalletti lo ha affrontato e domani sarà titolare

Idee chiare per Spalletti in vista della gara di domani contro il Legia Varsavia. Domani in attacco, ad esempio, ci sarà il tridente composto da Lozano-Petagna-Insigne. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, a proposito del messicano, fa sapere che il caso del Chucky, incavolato e irrispettoso nei confronti dell'allenatore dopo la sostituzione con il Toro, è stato affrontato e risolto senza lasciare strascichi, così come aveva lasciato intendere il signor Luciano.

Lozano era stato sostituito dopo 29' contro il Torino per fare spazio a Juan Jesus, si era arrabbiato e aveva lasciato il campo senza neppure sedersi in panchina. Rabbia smaltita e ora tanta voglia di tornare in campo per fare la differenza.