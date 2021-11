Cds - Lozano rientrato solo ieri sera: Spalletti ha già scelto l'11 per Milano

Hirving Lozano è rientrato soltanto ieri sera dopo gli impegni con il Messico e quello di oggi sarà anche il primo e unico allenamento della settimana con la squadr, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport facendo il punto sulla partenza del Napoli per Milano, sottolineando che la formazione dovrebbe essere quella consolidata, con Politano che vincerà il ballottaggio proprio col messicano e Ospina e Anguissa in campo visto che sono rientrati ieri. Oggi Spalletti più che altro valuterà le convocazioni di Manolas, in gruppo sin dall'inizio della settimana, e Malcuit, a pieno regime da qualche giorno. Fuori causa soltanto Demme, alle prese con il Covid da una settimana, e Ounas, rientrato dall'Algeria con problema al retto femorale sinistro.