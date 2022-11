CdS - Luiz Henrique ultima tentazione di ADL: lo vuole a gennaio!

Così titola oggi il Corriere dello Sport in un articolo dedicato alle mosse di mercato del Napoli in vista di gennaio...

"Avanti non c’è posto o non ce ne sarebbe ma chissà tra otto mesi cosa succederà, se arriveranno pretendenti per Osimhen o per Lozano, per Politano o per Simeone o per chiunque altro: intanto, nel taccuino di Cristiano Giuntoli ci è finito Luiz Henrique (22 a gennaio), una promessa brasiliana del Betis Siviglia, bottega chiaramente costosissima dove il Napoli ha già fatto la spesa nel 2018, andandosi a prendere Fabian Ruiz a prezzo di clausola per niente economica: 30 milioni e via, senza lasciare rimpianti in nessuno. Esterno offensivo di destra, che però sa distribuire la propria esuberanza anche a sinistra, Luiz Henrique è poliedrico, rientra nei parametri tecnici del Napoli ma pure in quelli anagrafici, viene monitorato attraverso ciò che ha fatto in questi mesi e anche nel suo passato alla Fluminense, e poi è un «bambino» che garantisce un ciclo abbastanza lungo".