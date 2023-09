Cds - Mercato da 75,5mln spesi e 84 incassati: calato monte stipendi, i dettagli

Sul Corriere dello Sport analisi finanziaria sul Napoli dopo l'ultimo mercato

Sul Corriere dello Sport analisi finanziaria sul Napoli dopo l'ultimo mercato: "Il club ha fatto acquisti per 75,5 milioni, incluso il riscatto di Simeone dal Verona che non era obbligatorio. A fronte di questo impegno finanziario, ha concluso operazioni in uscita per 84 milioni, inclusa la cessione a titolo definitivo di Petagna al Monza che ha assolto l’obbligo di riscatto.

Il club beneficerà di un leggero risparmio nel monte stipendi (-3,7 milioni) mentre sosterrà ammortamenti superiori di 13 milioni rispetto a quelli che avrebbe sostenuto con la vecchia rosa, senza interventi sul mercato. Un dato drogato, tuttavia, dalla politica di ammortamenti accelerati".