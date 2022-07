CdS - Milenkovic 'spegne' l'ipotesi Napoli: Giuntoli ha virato su Acerbi

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto su due possibili sostituti del senegalese.

"La cessione di Koulibaly è divenuta realtà tra ieri e lunedì, certo, ma il club lavora da una vita al nome del potenziale sostituto di Kalidou". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto su due possibili sostituti del senegalese.

"Era nell'aria da tempo proprio come il nome di un difensore che, guarda caso, fa parte della scuderia di Fali Ramadani: Nikola Milenkovic. Il gigante serbo della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2023 ma su di lui è forte la Juve e a seguire c'è anche l'Inter: il ds Giuntoli ha già chiesto a Ramadani info e disponibilità del giocatore ma la prima risposta è stata freddina. E allora il ds ha virato ed ha pensato a Francesco Acerbi (34), da un bel po’ in rottura con l’ambiente della Lazio, mancino naturale che tornerebbe utile negli equilibri tecnico-tattici di Spalletti. Per il momento è un’idea in più, da realizzare, eventualmente, attraverso un versamento di 5 milioni di euro alla Lazio.