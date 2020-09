CdS - Milik alla Roma si chiudeva subito con Under: la richiesta del turco ha spiazzato il Napoli

Milik alla Roma era una trattativa che si poteva chiudere subito se nell'affare fosse stato inserito anche Cengiz Under. Era quella la volontà del Napoli e dei due club, ma la richiesta di ingaggio del turco ha spiazzato la società azzurra. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Under per andare al Napoli ha chiesto 3 milioni e 200mila euro di ingaggio per cinque anni, troppi soldi a detta del club di De Laurentiis. Così l'affare è sfumato e Milik costerà alla Roma 25 milioni senza contropartite.