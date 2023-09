CdS - Mistero Lobotka: Stan è finito nei sobborghi del villaggio

Il Corriere dello Sport scrive così dell'utilizzo di Rudi Garcia del centrocampista azzurro.

Improvvisamente, Stanislav Lobotka si è ritrovato defilato rispetto al centro del proprio villaggio, lui che ha rappresentato l’idea, l’estro e pure altro in un passato che brilla di suo. Il Corriere dello Sport scrive così dell'utilizzo di Rudi Garcia del centrocampista azzurro.

"Rudi Garcia ha un calcio che rifiuta di offrire all’avversario un riferimento. Prima che lo facessero gli altri, che pure ci hanno provato per due anni e raramente ci sono riusciti, Garcia ha fatto da sé ed ha aggirato la questione: Lobotka resta chiaramente il regista ma non è l’unica fonte di ispirazione, e il Napoli del terzo posto e dello scudetto che s’è lasciato illuminare dal proprio genietto ha cominciato a cercare soluzioni alternative. Lobotka non è finito ai margini ma le (ormai rare) uscite dal basso non passano sistematicamente dallo slovacco, che abbia addosso un trequartista o un secondino qualsiasi oppure goda di una libertà che consentirebbe di andarlo a cercare per avere luci e scacciare via le ombre".