Cds - Napoli esemplare solo nel primo tempo: 15 giornate per dire addio allo scudetto

"Lo scudetto eccolo là, sta sulla Torino (bianconera)-Milano (nerazzurra sicuramente; poi chissà): 15 partite sono state sufficienti per strapparlo al Napoli e portarglielo via, lasciandogli il piacere di gustarsi quel tempo ormai perduto".

Commenta così il Corriere dello Sport la gara persa dal Napoli allo Stadium di Torino contro la Juve: "La Juventus la vince dopo aver temuto di doverla perdere, in un primo tempo che un Napoli esemplare ha riempito di sé, di una personalità limpida, di un possesso palla (quasi) insospettabile, 67%. Ma quella partita, avvolta in un telo azzurro per 45', la Juventus l’ha ripresa".